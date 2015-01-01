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नारेबाजी:कुल हिंद किसान सभा ने बछुआं टोल पर केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

बलाचौर4 घंटे पहले
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  • पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने को केंद्र कर रहा लोक विरोधी फैसले : करन

केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए खेती कानूनों का कुल हिंद किसान सभा द्वारा वीरवार को बछुआं टोल प्लाजा पर जाम लगाकर विरोध किया गया। इस दौरान संबोधित करते हुए सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष करन सिंह राणा ने कहा क चार साल पहले आज के दिन मोदी सरकार ने 500 व 1000 रुपए के नोट को बंद करके नोटबंदी की घोषणा की थी, जोकि देश के लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर गई। इस लोक विरोधी फैसले के कारण लोग अपने बैंक खाते से 2 हजार रुपए निकलवाने के लिए सुबह 5 बजे लाइनों में खड़े हो जाते थे।

केंद्र द्वारा यह सब काला धन निकालने के चक्कर में नाटक किया गया था, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ जबकि भाजपा नेताओं ने मोटी कमाई की। राणा ने कहा कि भ्रष्टाचार, आतंकवाद तथा काले धन के खिलाफ महायुद्ध के नायक के तौर पर मोदी को पेश किया गया, जो फ्लाप हो गया। मोदी सरकार कारपोरेट घरानों की चाकरी कर रही है, इसी कड़ी के तहत जीएसटी, कश्मीर पर फैसले, नागरिकता संशोधन बिल तथा अब खेती सुधार कानून बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए लोक विरोधी फैसले हैं। इन फैसलों के खिलाफ किसान-किरती संघर्षों की जीत यकीनन होगी। इस मौके पर देसराज, गुरप्रीत सिंह, जगदीश राम भूरा, रणजीत सिंह राणा, हरपाल सिंह, करनैल सिंह भल्ला, संतोख सिंह मौजूद रहे

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