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पोलियो रोधी बूंदें:बटाला में 83 बूथों पर 9180 बच्चों को पिलाई पोलियो रोधी बूंदें, एसएमओ भल्ला ने की मुहिम की शुरुआत

बटाला2 घंटे पहले
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सिविल अस्पताल बटाला की ओर से सीनियर मेडिकल अफसर डॉक्टर संजीव भल्ला की तरफ से प्लस पोलियो मुहिम की शुरुआत की। इसकी शुरुआत एसएमओ ने खुद बच्चों को पोलियो की बूंदें पिलाकर की। एसएमओ डॉक्टर संजीव भल्ला ने बताया कि बटाला में 83 अलग-अलग जगहों पर बूथ लगाकर करीब 9180 बच्चों को पोलियोरोधी बूंदें पिलाई गई हैं। अब दो दिनों में घर-घर जाकर 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की बूंदें पिलाई जाएंगी।

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