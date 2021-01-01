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एंट्री मशीन खराब:एसबीआई पिंडोरी महंतां की सेल्फ एंट्री मशीन खराब होने से बैंक ग्राहक परेशान

तिब्बड़ी कैंट2 घंटे पहले
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भारतीय स्टेट बैंक की शाखा पिंडोरी महंतां में सेल्फ एंट्री मशीन खराब होने से बैंक ग्राहकों पिछले लंबे समय से बैंक पासबुक में एंट्री कराने से वंचित रह रहे हैं। बैंक से जुड़े कुछ ग्राहकों ने बताया कि मशीन पिछले कुछ समय से खराब हुई पड़ी है और बैंक अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। पासबुक पर एंट्री न होने से उन्हें अपने बैंक खाते से संबंधित हिसाब-किताब संबंधी पता नहीं चलता, जिस वजह से उन्हें काफी दिक्कतें पेश आती हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांवों के लोग स्टेपलाइजर से जुड़ी पासबुक जब मशीन में डालते हैं तो उनकी पिनों से मशीन खराब हो जाती है और एक बार मशीन खराब होने पर 7 से 8 हजार खर्च आता है, जिससे बैंक अधिकारी भी परेशान रहते हैं।

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