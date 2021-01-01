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बैठक:केमिस्टों ने समस्याओं पर किया विचार,एसोसिएशन की बैठक में कैशियर सुरिंदर महाजन ने बजट पढ़कर सुनाया

बटाला2 घंटे पहले
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बटाला केमिस्ट एसोसिएशन के ईसी मेंबरों की मीटिंग प्रधान राकेश रामपाल और जनरल सचिव विक्रम सिंह कलसी की अध्यक्षता में बटाला क्लब में हुई। मीटिंग में विक्रम सिंह कलसी ने कैमिस्टों को आने वाली मुश्किलों के संबंध में विचार-विमर्श किया। उन्होंने बताया कि बटाला कैमिस्ट एसोसिएशन ने कोरोना कॉल के दौरान बढ़-चढ़कर अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की हर संभव मदद की है।

इससे खुश होकर केवल पूरे पंजाब में से केवल बटाला कैमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान राकेश रामपाल को 26 जनवरी को एसडीएम बटाला द्वारा विशेष तौर पर सम्मानित भी किया गया है। इस मीटिंग दौरान आने वाले समय में सालाना मीटिंग करने के बारे में भी विचार किया गया। मीटिंग में कैशियर सुरिंदर महाजन ने बजट भी पढ़कर सुनाया।

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