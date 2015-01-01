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आग:गुज्जरों की डंप कर रखी पराली को लगी आग

तिब्बड़ी कैंट4 घंटे पहले
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  • फायर ब्रिगेड गुरदासपुर की दो गाड़ियों ने आकर बुझाई
  • पीड़ित बोले- 2 लाख रुपए का हुआ नुकसान

गांव सिरकियां समीप पड़ती नहर किनारे बसते गुज्जरों द्वारा डंप की पराली को अचानक आग लग गई। इस हादसे में पशु और परिवार के सदस्य बाल-बाल बचे। पीड़ित गुज्जर सैफ अली व सामद्दीन पुत्र दोनों काले खां निवासी सिरकियां ने बताया कि अचानक पराली के डंप में धुंआ निकलना शुरू हुआ और देखते ही देखते आग बढ़ गई। फायर ब्रिगेड गुरदासपुर की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पीड़ितों ने बताया कि किसानों के खेतों में महंगे दाम की यह पराली एकत्र की थी, जिसके जल जाने से उन्हें करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने जिला प्रशासन से मुआवजे और हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

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