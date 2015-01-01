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कोलोनाइजर के पिता को फोन पर धमकी:फतेहगढ़ चूड़ियां में काटी कालोनी में आए तो मार डालूंगा, बुजुर्ग की सेहत बिगड़ी, अमृतसर रेफर

बटाला2 घंटे पहले
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  • कोलोनाइजर राजिंदर कुमार ने ताया पर लगाया धमकी दिलवाने का आरोप
  • थाना सिटी में शिकायत, एसएचओ बोले- मामले की हो रही जांच, आरोप साबित होने पर होगी कार्रवाई

बटाला के एक कोलोनाइजर राजिंदर कुमार निवासी धर्मपुरा कालाेनी ने आरोप लगाया कि उनके पिता को उनके ताया की तरफ से साजिश के तहत अपने किसी चहेते से फोन पर उनकी जमीन पर कब्जा करने और जान से मारने की धमकियां दी गई हैं। इस संबंधी पीड़ित ने थाना सिटी पुलिस को शिकायत दी है। वहीं, पीड़ित राजिंदर ने बताया कि उनके पिता का अपनी ही कालाेनी में रहते भाई के साथ जमीनी विवाद चल रहा है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उनके पिता को बुधवार देर शाम को करीब 6 बजे अज्ञात नंबर से फोन आया था। उक्त व्यक्ति की तरफ से उनके पिता को उनकी व उनके रिश्तेदारों की फतेहगढ़ चूड़ियां में काटी गई कालोनी पर कब्जा करने और जान से मारने की धमकियां दी गईं।

पीड़ित ने बताया कि उनके पिता की धमकी भरा फोन सुनने के बाद सेहत बिगड़ गई। उन्हें सिविल अस्पताल में ले जाया गया, वहां पर डाॅक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें अमृतसर के गुरु नानक अस्पताल में रेफर कर दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उनके ताया की तरफ से करीब तीन साल पहले भी उनके पिता को जान से मारने की धमकियां दी गई थीं। उनके पिता द्वारा तब भी 2017 में थाना सिटी में अपने भाई के खिलाफ शिकायत दी गई थी। तब कुछ लोगों ने दोनों पक्षों का समझौता करवा दिया था। पीड़ित ने कहा कि तब से उनके ताया व उनका बेटा लगातार हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। पीड़ित राजिंदर ने कहा कि वह एसएसपी बटाला रछपाल सिंह मांग करते है कि उनके पिता को धमकाने वाले व साजिशकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें इंसाफ दिलाया जाए।

ताया का बेटा बोला- आरोप झूठे व बेबुनियाद
दूसरी तरफ राजिंदर के ताए के बेटे ने कहा कि उनके पिता व उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप झूठे व बेबुनियाद है। उनका इस मामले में कोई लेना-देना नहीं है। वहीं, थाना सिटी के एसएचओ मनोज शर्मा ने कहा कि मामला उनके ध्यान में है। गहनता से जांच हो रही है। आरोप साबित होने पर बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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