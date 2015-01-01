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टक्कर:कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति जख्मी, केस दर्ज

बटाला4 घंटे पहले
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कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति जख्मी हो गया, जिसे सिविल अस्पताल बटाला के बाद अमृतसर रेफर कर दिया गया। इस संबंध में थाना घुमान के एएसआई गुरमुख सिंह ने बताया कि जसपिंदर कौर निवासी अठवाल ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह अपनी एक्टिवा स्कूटी की सर्विस करवाने के लिए मेहता चौक को गई थी। उसके पिता लखबीर सिंह भी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घरेलू काम के लिए मेहता को गया था। काम खत्म करने के बाद वह और उसके पिता लखबीर सिंह अपने गांव को आ रहे थे। उसके पिता लखबीर सिंह मोटरसाइकिल पर आगे जा रहे थे।

जब वह पुल ड्रेन कोटला सूबा सिंह नजदीक पहुंचे तो पीछे से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो कार ने उसके पिता को साइड मार दी और फरार हो गया। कार की साइड लगने से उसके पिता सड़क पर गिरने से गंभीर जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल बटाला में दाखिल करवाया गया। वहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे अमृतसर रेफर कर दिया। इस हादसे में मोटरसाइकिल भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस संबंध में पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

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