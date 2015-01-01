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साइनबोर्ड:रीडिजाइन से पहले बाईपास पर एनएचएआई लगाएगा साइनबोर्ड और रेट्रो रिफलेक्टिव टेप

बटालाएक घंटा पहले
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पठानकोट-अमृतसर राष्ट्रीय राज मार्ग से बटाला शहर में एंट्री प्वाइंटों पर हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के एक महीने पहले किए निरीक्षण के बाद अब एनएचएआई दोनों बाईपास पर पर्याप्त बैरिकेडिंग करेगा और यहां रिफलेक्टिव टेप्स लगाई जाएंगी, ताकि आने-जाने वाले राहगीर सतर्क हो सकें और दुर्घटनाओं को नियंत्रण किया जा सके। इन दोनों बाईपास के पक्के तौर पर हल के लिए इसकी डेवलपमेंट करने के लिए ब्यास-बाबा बकाला-बटाला-डेरा बाबा नानक सेक्शन (एनएच-503 डी) के तहत बनने वाली रोड के तहत रिडिजाइन किया जाएगा। 3 महीने में इसकी कागजी कार्रवाई पूरी होगी, इसके बाद इसका हल किया जाएगा। गौर हो कि बटाला के समाज सेवी जगजोत संधू की ओर से सीएम पंजाब समेत एनएचएआई के उच्चाधिकारियों को अमृतसर-गुरदासपुर के एंट्री प्वाइंटों पर हो

रहे हादसों को लेकर चिट्ठियां निकाली गई थी। वहीं, इन दोनों बाईपास पर 2019 से लेकर अब तक 42 लोगों की मौत भी हो चुकी है। एक चिट्ठी के जवाब में एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुनील यादव ने कंस्ट्रक्शन डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लिखा है कि ‘एनएचएआई को एनएच-54 पर बटाला बाईपास के प्रवेश और निकास बिंदु पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए निवारक उपाय करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में बटाला बाईपास का प्रवेश बिंदु ब्यास-बाबा बकाला-बटाला-डेरा बाबा नानक सेक्शन (एनएच-503डी) के विकास के तहत एम/एस एईसीओएम द्वारा विकसित किया जा रहा है। निकास बिंदु बटाला बाईपास के संबंध में सर्वेक्षण किया गया है।

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