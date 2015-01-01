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प्रदूषण:दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक प्रदूषण मुक्त हरे पटाखे चलाने की अनुमति : डीसी

बटाला2 घंटे पहले
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डिप्टी कमिशनर मोहम्मद इश्फाक ने बताया कि पंजाब सरकार ने दिवाली और गुरुपर्व पर प्रदूषण मुक्त हरे पटाखे चलाने के लिए दो घंटे का समय देने का एलान किया है। साथ ही उन्होंने क्रिसमस के त्योहार पर भी कुछ रोकों के साथ पटाखे चलाने की इजाजत दी है। डीसी ने बताया कि इन आदेशाें के मुताबिक केवल हरे पटाखे चलाने की ही इजाजत होगी और यह आदेश ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के साथ-साथ कोविड-19 की समस्या काे देखते हुए पटाखों के साथ ओर गंभीर हो जाने की रिपोर्टों के मद्देनजर विभिन्न अदालतों के आदेशों का पालन करने के लिए किए गए हैं। दिवाली वाले दिन 14 नवंबर की रात 8 से 10 बजे तक हरे पटाखे चलाए जा सकते हैं, गुरुपर्व वाले दिन 30 नवंबर को सुबह 4 से 5 बजे तक और रात 9 से 10 बजे तक हरे पटाखे चलाने की आज्ञा दी जाएगी। इसी तरह क्रिसमस के मौके पर लोग यह पटाखे रात सवा 11 से लेकर सुबह साढ़े 12 बजे तक चलाए जा सकते हैं। इन आदेशाें का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने जिला वासियों से अपील की है कि वह कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करते हुए त्योहार मनाएं और बढ़ रहे हवा प्रदूषण के चलते पटाखे चलाने से गुरेज करें। लोगों को भीड़-भाड़ वाले स्थानों से दूर रहकर अपने घरों में ही अपने परिवारों के साथ त्योहार का आनंद लेना चाहिए।

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