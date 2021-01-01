पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सहमति पत्र:स्कूल हुए सैनिटाइज, परिजन बोले- पूरी सेफ्टी के बाद ही बच्चों को भेजेंगे

बटाला2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • स्कूल प्रबंधन की तरफ से परिजनों से भरवाए जाएंगे सहमति पत्र

पंजाब सरकार के निर्देशों तहत सूबे भर में पहली फरवरी से प्री-प्राइमरी, पहली और दूसरी कक्षा के सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी स्कूल खुलने जा रहे हैं। डीईओ (ए) सुरजीत पाल ने बताया कि पहले से ही तीसरी से 12वीं तक के स्कूलों में बच्चों को शिक्षा चल रही है। अब शिक्षा विभाग ने प्री-प्राइमरी, पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल आज से खोले जाएंगे।

जिले के सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी के 17,200 छात्र हैं। वहीं पहली से पांचवी तक 48 हजार छात्र हैं पंजाब सरकार ने शिक्षा अधिकारियों व शिक्षकों को कोविड-19 की हिदायतों की पालना करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उक्त कक्षाओं के बच्चों की आयु बहुत कम होती है, ऐसे में शिक्षक और स्कूल प्रभारी उनका अधिक ध्यान रखें। बच्चों की आपसी दूरी का खास ख्याल रखें, सीटिंग प्लान तैयार करें, मास्क का इस्तेमाल करने, थोड़े-थोड़े समय के बाद बार-बार हाथों को धोने या सैनिटाइज करने संबंधी जागरूक करें।

अभी नहीं भेजेंगे स्कूल -आशना शर्मा ने बताया कि उनकी बेटी पहली कक्षा में पढ़ती है। अभी हम अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज रहे, पहले 15 दिन देखेंगे, अगर स्कूलों का माहौल सेफ नजर आया तो फिर बेटी को स्कूल भेजेंगे।

स्कूलोंं में प्रबंधों को देखने के बाद भेजेंगे- पेरेंट्स दीप ज्योति ने बताया कि उनकी लड़की पहली कक्षा में पढ़ती है। स्कूल प्रबंधकों की ओर से स्कूल को सैनिटाइज किया गया है। स्कूल के प्रबंधों की पूरी देखरेख के बाद भी बच्चों को स्कूल भेजेंगे।

स्कूल प्रबंधक बोले-कोरोना नियमों का किया जा रहा पालन- बटाला|डॉ. दौलत राम भल्ला डीएवी सेंटनरी स्कूल के कार्यकारी अध्यापक इंचार्ज सुखदेव राज ने बताया कि सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के अनुसार स्कूल कैंपस के साथ कक्षाएं व बाथरूम को सैनिटाइज कर दिया गया है। वहीं, द पाइन स्कूल के एमडी पंकज महाजन ने बताया कि स्कूल के प्री-प्राइमरी व प्राईमरी विभाग में करीब 100 स्टूडेंट्स हैं। एंट्रेस गेट पर ही सैनिटाइज करने वाली मशीन लगाई गई है। एक्सेलसियर पब्लिक स्कूल के एमडी विशाल महाजन ने बताया कि स्कूल को सैनिटाइज करवाया है। इसके अलावा स्कूल में जगह-जगह पर कोरोना से बचने के लिए दी हिदायतों के पोस्टर भी लगाए गए हैं, ताकि बच्चे जागरूक रहें। आरडी खोसला स्कूल की प्रिंसिपल बिंदू भल्ला ने बताया कि उनके स्कूल में प्री-प्राइमरी व प्राइमरी विभाग में करीब 2500 स्टूडेंट्स हैं। स्कूल के अलग-अलग सभी गेटों से बच्चों को स्कूल में दाखिल किया जाएगा, ताकि एक दम भीड़ न हो और इसी तरह छुट्‌टी के दौरान भी बच्चों को अलग-अलग गेटों से भेजा जाएगा। एसएस बाजवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कादियां के डायरेक्टर नेशनल एवार्डी एमएल शर्मा ने बताया कि बच्चों के अभिभावकों से आह्वान किया कि वे बच्चों को मास्क पहनाकर स्कूल भेजें।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser