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सेहत से न करें खिलवाड़:मिठाई और बेकरी शॉप्स में चेकिंग करने पहुंची टीम को देख दुकानें बंद कर खिसके दुकानदार

बटाला2 घंटे पहले
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  • खाने की चीजों पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखें
  • डेरा और गुरदासपुर रोड पर 25 के करीब दुकानें टीम के जाने तक रहीं बंद

कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब और डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर की हिदायतों पर फूड सहायक कमिश्नर फूड जीएस पन्नू की ओर से अपनी टीम के साथ बटाला की विभिन्न हवाई की दुकानों और बेकरियों में जाकर चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान टीम ने 14 दुकानों से खाने-पीने के सामान के सैंपल लिए गए। वहीं, टीम की चेकिंग के दौरान डेरा रोड और गुरदासपुर रोड पर स्थित 25 के करीब हलवाई, बेकरी और करियाना की दुकानें टीम के जाने तक बंद रहीं।

फूड सहायक कमिश्नर जीएस पन्नू ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर खाने-पीने वाली चीजों और दूध व दूध से बनी वस्तुओं के सैंपल लेने के लिए हलवाई और बेकरी आदि दुकानों की चेकिंग की जा रही है। शनिवार को फिलहाल 9 दुकानों की चेकिंग की गई है, लेकिन यह चेकिंग पूरा दिन चलेगी। चेकिंग के दौरान खाने पीने वाली चीजों के सैंपल लेने के बाद उन्होंने दुकानदारों को हिदायत की कि हर खाने वाली चीज पर उसके बनने की तारीख और एक्सपायरी तारीख लिखी होनी चाहिए। जिन दुकानदारों ने लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, वह सेहत विभाग से जल्द करवाएं।

टीम ने 14 दुकानों से मिठाइयों और खाने के सामान के सैंपल लिए

दीपावली आने पर सेहत विभाग भी एक्टिव हो जाता है। खाने-पीने वाली दुकानें, हलवाई की दुकानें और बेकरियों में इनकी चेकिंग शुरू हो जाती है। हालांकि मिठाइयां और बेकरी में खाने का सामान रुटीन में बिकता है। अगर मिलावटखोरों ने तब सामान में मिलावट की होगी तो उस पर कौन नजर रखेगा। हालांकि टीम का कहना है कि उनकी चेकिंग रुटीन में होती है, लेकिन खास कर दीपावली पर ही यह टीम देखने को मिलती है।

वहीं, सहायक कमिश्नर फूड जीएस पन्नू ने बताया कि उन्होंने यहां 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। गत दिन गुरदासपुर व कलानौर में मिठाइयों के सैंपल लिए गए थे। बटाला में उनकी पहली चेकिंग है। इस दौरान 14 दुकानों में जाकर खाने-पीने वाले सामान के सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें टैस्ट के लिए भेजा जाएगा। इसकी टैस्ट रिपोर्ट 15 दिन में आएगी, अगर किसी का सैंपल फेल होता है तो विभाग के एक्ट अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी तक 27 दुकानों से सैंपल भरे जा चुके हैं।

फूड सहायक कमिश्नर बोले-दुकानें बंद न करें, विभाग आपके फायदे के लिए कर रहा काम
जीएस पन्नू ने बताया कि सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में टैस्ट के लिए भेजे जाएंगे। वहीं, फिलहाल दुकानदारों को फूड सेफ्टी एक्ट के तहत काम करने की चेतावनी दी जा रही है, अगर वह पालना नहीं करते तो आने वाले समय में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दूसरी ओर, टीम की चेकिंग के दौरान हलवाइयों और बेकरियों के दुकानदारों द्वारा दुकानें बंद करने संबंधी पूछे सवाल में जीएस पन्नू ने कहा कि वह दुकानदारों को अपील करते हैं कि वह दुकानें बंद न किया करें, बल्कि सेहत विभाग उनके फायदे के लिए काम कर रहा है। अगर वह खाने वाली चीजों की दुकानों का दौरा करेंगे तो ही दुकानदारों को जागरूक किया जा सकेगा और अगर कहीं कमी पाई जाती है तो उसे सुधारने के लिए कहा जाएगा। इस मौके पर फूड सेफ्टी अफसर रेखा के अलावा टीम के मेंबर मौजूद थे।

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