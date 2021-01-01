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रैली:200 लोगों को व्हाट्सएप पर भेजा धमकी पत्र, भारतीयों ने रैली निकाल दिया जवाब

बटाला2 घंटे पहले
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आस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 31 जनवरी को निकाली गई। तिरंगा यात्रा को रोकने के लिए एक दिन पहले ही करीब 200 भारतीयों को बब्बर खालसा की तरफ से यात्रा रद्द करने के लिए धमकी भरा पत्र व्हाट्सएप पर भेजा गया। वहीं, भारतीयों ने धमकी को नजरअंदाज कर करीब 250 कारों के काफिले के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। यह जानकारी वरिष्ठ हिंदू नेता एचपी भारद्वाज, हरदीप सिंह, चेतन बेंबी और चंद्र मोहन शर्मा (मेलबर्न) ने दी। एचपी भारद्वाज ने बताया कि विदेशों में बैठे भारती करे लोग को किसान मसले का हल चाहते हैं और केंद्र सरकार से मांग भी करते है कि जल्द समाधान किया जाए।

एचपी भारद्वाज ने कहा कि लेकिन राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अपमान नहीं सहन किया जाएगा। एचपी ने बताया कि भारतीय लोगों को उनके व उनके कुछ साथियों ने तिरंगा यात्रा 2021 को लेकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इसमें करीब 225 भारतीय जुड़े हैं। बब्बर खालसा ने ग्रुप के मेंबरों के व्हाट्सएप पर तिरंगा यात्रा रोकने के लिए अमेरिका के नंबर से धमकी भरे पत्र भेजा हैं। यह धमकी भरा पत्र करीब 200 भारतीयों को भेजा गया है। एचपी ने बताया कि लेकिन सभी भारतीयों ने धमकी की परवाह किए बिना करीब 250 कारों के साथ आस्ट्रेलिया के विक्टोरिया पार्लियामेंट के बाहर तक तिरंगा यात्रा निकाली।

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