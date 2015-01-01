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छापेमारी:अवैध शराब समेत तीन काबू, जमानत पर छोड़े

बटाला5 घंटे पहले
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विभिन्न थानों की पुलिस ने अलग-अलग जगहों से अवैध शराब समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में थाना किला लाल सिंह के एएसआई बलविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि गांव सरवाली के एक घर से अवैध शराब बरामद हो सकती है। इसी दौरान पुलिस ने गुरपाल सिंह निवासी सरवाली के घर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान घर से 10 बोतल अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने उक्त गुरपाल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसी तरह, थाना घनीए-के-बांगर के एएसआई दलजीत सिंह ने बताया कि गांव खैहरा कलां से लवजोत सिंह निवासी खैहरा कलां के घर में छापेमारी कर 50 किलो लाहन समेत लवजोत को गिरफ्तार किया गया। वहीं, थाना घनीए-के-बांगर के एएसआई सलवंत सिंह ने बताया कि पुलिस ने तलवंडी भरथ के एक घर से 10 बोतल अवैध शराब समेत बलजीत सिंह निवासी तलवंडी भरथ को गिरफ्तार कर लया। बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया।

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