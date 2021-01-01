पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नामांकन:चमकौर साहिब के 13 वार्डों से 47 ने दाखिल किए नामांकन

चमकौर साहिब5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

नगर कौंसिल व नगर पंचायत चुनावों को लेकर अंतिम दिन चमकौर साहिब के 13 वार्डों से 47 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल करवाए। इनमें सबसे सबसे अधिक 21 आजाद हैं। जबकि आम आदमी पार्टी के 13, कांग्रेस पार्टी के 12 और सबसे कम अकाली दल के 1 उम्मीदवार ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। बता दें कि कांग्रेसी पार्टी के 5 उम्मीदवारों वार्ड नंबर 12 से शमशेर सिंह मांगी, वार्ड नंबर 9 से हरजीत कौर, वार्ड नंबर 3 से जसप्रीत कौर, वार्ड नंबर 2 से इंद्रपाल सिंह, वार्ड नंबर 10 से गुरमीत सिंह, अकाली दल से वार्ड नंबर 11 में रणधीर कौर ने नामांकन पत्र दाखिल किया।

आजाद उम्मीदवारों में वार्ड नंबर 3 से सनौली, वार्ड नंबर 1 से हरबंस कौर, वार्ड नंबर 7 से देवेंद्र कौर, वार्ड नंबर 11 से संदीप कौर, आम आदमी पार्टी में वार्ड नंबर 3 से सरबजीत कौर, वार्ड नंबर 12 से कमलजीत कौर, वार्ड नंबर 2 से केसर सिंह, वार्ड नंबर 5 से हरदीप कौर, वार्ड नंबर 7 से रजिंदर कौर, वार्ड नंबर 9 से रमनदीप कौर ने नामांकन भरा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser