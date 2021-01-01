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दिल्ली आंदोलन:रोजाना 10-10 किसानों ने दिल्ली आंदोलन में जाने का किया फैसला

चमकौर साहिब2 घंटे पहले
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चमकौर साहिब के विभिन्न गांवों के किसानों द्वारा गुरद्वारा श्री जंड साहिब में आढ़ती एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मेजर सिंह मांगट की अगुआई में मीटिंग की गई। जिसमें फैसला किया गया कि हर एक गांव से 10-10 किसान दिल्ली बॉर्डर पर जाएंगे और अपने किसान भाईचारे का हिस्सा कर संघर्ष में उनका साथ देंगे। अगर वह किसी वजह से दिल्ली न जा पाएं तो वह आंदोलन में किसी न किसी तरह से अपना सहयोग जरूर देंगे।

इस संबंधी चमकौर साहिब के नजदीक पड़ते गांवों में किसानों की तरफ से अनाउंसमेंट भी करवा दी गई है। इस मीटिंग में प्रगट सिंग रोलूमाजरा ने भी अपने विचार पेश किए और किसानों से कहा कि ज्यादा से ज्यादा किसान इकट्ठे होकर दिल्ली संघर्ष की तरफ रवाना हों और चल रहे इस संघर्ष में अपना सहयोग दें। इस मौके किसान यूनियन कादीयां के अलग-अलग वक्ताओं द्वारा किसानों से अपील की गई कि नई उम्र के नौजवान

दिल्ली संघर्ष के लिए कुछ करें। इस मौके उपकार सेवा सोसायटी के अध्यक्ष बलदेव सिंह हाफिजाबाद ने कहा कि जो किसान दिल्ली के लिए जाएंगे वह चमकौर साहिब के गुरुद्वारा श्री कत्लगढ़ साहिब के आगे इकट्ठे होकर उपकार सेवा सोसायटी की तरफ से बस चलाई गई बस में जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे किसान हर रोज दिल्ली जाएं, हमारी बस उनके लिए तैयार खड़ी रहेगी और उन्हें दिल्ली पहुंचाएगी।

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