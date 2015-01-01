पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

रोजगार मेला:बेला कॉलेज में जिला प्रशासन का मेगा रोजगार मेला आज

चमकौर साहिब3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • पोर्टल पर अप्लाई कर चुके उम्मीदवारों की इंटरव्यू ली जाएगी

जिला रोजगार व कारोबार ब्यूरो रोपड़ द्वारा डीसी सोनाली गिरि की अगुवाई में जिले के बेरोजगार नौजवानों के लिए 6 नवंबर को अमर शहीद बाबा अजीत सिंह जुझार सिंह मेमोरियल कॉलेज बेला में मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस संबंधी जिला रोजगार व सिखलाई अफसर रमनदीप कौर ने बताया कि यह रोजगार मेला कोरोना महामारी से मुकम्मल सावधानियां प्रयोग करते आयोजित किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में भाग लेने वाले विद्यार्थी पहले से ही पीजीआर कम पोर्टल पर अप्लाई कर चुके है और इन उम्मीदवारों की इंटरव्यू की जाएगी। इस मेले में चीमा ब्वायलर्स, एयरटेल, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, वर्धमान समेत कई प्रसिद्ध कंपनियों द्वारा योग्य उम्मीदवारों का चुनाव किया जाएगा। रमनदीप कौर रोजगार उतपति, हुनर विकास व सिखलाई रोपड़ ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे इस काम में जिला रोपड़ के ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मुहैया करवाने का यत्न किया जा रहा है। जानकारी के लिए रोजगार दफ्तर के हेल्पलाइन नंबर-85570-10066 पर संपर्क किया जा सकता है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें