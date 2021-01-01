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जांच:डॉ. सैलेश शर्मा को बकल फिल्म, पैच की जांच के लिए बनाए उपकरण के लिए पेटेंट जारी किया

चमकौर साहिब5 घंटे पहले
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अमर शहीद बाबा अजीत सिंह मेमोरियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेला के डायरेक्टर प्रो. डॉ. सैलेश शर्मा को बकल फिल्म, पैच की जांच करने के लिए बनाए गए उपकरण की खोज पर भारत सरकार की तरफ से पेटेंट जारी किया गया है। डॉ. सैलेश शर्मा और उनकी साइंस टीम द्वारा कई वर्षों से बकल डिलीवरी पर काम किया जा रहा है। उन्होंने अपनी कई खोजों में भी इस उपकरण का प्रयोग भी किया है। जबकि यह उपकरण बकल फिल्म की जांच करने में भी सहायक साबित हो रहा है। भविष्य में इस उपकरण को समूह खोजकर्ता तक पहुंचाने के लिए इंडस्ट्री के साथ भी संपर्क किया जा रहा है

। इस मौके सब कमेटी फार्मेसी कॉलेज के चेयरमैन कैप्टन एमपी सिंह, अध्यक्ष डॉ. भाग सिंह बोला, मैनेजर कॉलेज प्रबंधक कमेटी सुखविंदर सिंह विस्की, सचिव कॉलेज प्रबंधक कमेटी जगविंदर सिंह, दविंदर सिंह जटाणा, सेवा सिंह, आरएन मोदगिल, मेंबर सब कमेटी फार्मेसी कॉलेज और पूरी प्रबंधक कमेटी के मेंबरों द्वारा संस्था के डायरेक्टर डॉ. सैलेश शर्मा को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।

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