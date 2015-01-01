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मार पीट:मारपीट के 2 मामलों में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

दसूहा2 घंटे पहले
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दसूहा के गांव रलहना निवासी तिलक राज ने दसूहा पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह अपने खेत में था। तभी वहां बलदेव सिंह, जसवीर कौर, पिंदर सैनी और गुरप्रीत सिंह सभी निवासी रलहना आए और पुरानी दुश्मनी के चलते उसके साथ मार पीट कर जख्मी कर दिया।

जांच अधिकारी एएसआई सरबजीत सिंह ने बताया कि इस संबंधी धारा 323, 325 व 34 अधीन मामला दर्ज कर लिया गया है। उधर, दूसरा मामला दसूहा के गांव भूषा का है। मोहन सिंह ने दसूहा पुलिस को बयान दिया कि वह अपने खेत में था, ताे राम दास निवासी भूषा आ गया और उसके ऊपर दातर से हमला कर दिया। एएसआई हरभजन सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है।

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