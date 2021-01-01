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बापू की याद:केएमएस कॉलेज में महात्मा गांधी किए याद

दसूहा2 घंटे पहले
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केएमएस कॉलेज ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट चाैधरी बंता सिंह कालोनी दसूहा के नवनिर्मित कुमार ऑडिटोरियम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह किया गया। समारोह की अध्यक्षता चेयरमैन चाै. कुमार सैनी ने की। इस अवसर पर प्रिंसिपल डॉ. शबनम कौर और डॉयरेक्टर डॉ मानव सैनी विशेष रूप से शामिल हुए। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर एचओडी राजेश कुमार, राकेश, लखविंदर कौर पिंकी, मनिंदर आदि माैजूद रहे।

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