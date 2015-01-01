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उद्घघाटन:रेपुर में 7 लाख रुपए से बनने वाले रास्ते का उद्घघाटन

दातारपुर2 घंटे पहले
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कंडी नहर रेपुर पुल पर स्थित करगिल शहीद राजेश कुमार यादगारी गेट से पीर बाबा लखदाता के दरबार तक बने मेन रास्ते का उद्घघाटन शनिवार को हल्का विधायक अरुण डोगरा मिक्की ने अपने कर कमलों से किया। गांव के सरपंच पवन कुमार पम्मी के नेतृत्व में आयोजित उद्घघाटन समारोह मे विधायक डोगरा ने कहा कि सन 2017 मे कैप्टन अमरेंदर सिंह सरकार ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले खस्ताहाल लिंक सड़क और गांव के मेन रास्तों की स्थिति सुधारने का काम शुरू किया था।

मुझे आज यह बात कहते खुशी महसूस हो रही है कि कैप्टन सरकार की रहुनुमाई में विधानसभा हल्का दसूहा के 80 प्रतिशत खस्ताहाल लिंक सड़कों को बनाकर लोगों को राहत पहुंचाई गई है। विधायक डोगरा ने कहा कि गांवो का कायाकल्प बदलने के लिए सरकार की और से फंडों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी । सरपंच पवन कुमार पम्मी ने बताया कि 7 लाख रुपए की लागत से बने जिस मेन रास्ते का विधायक डोगरा ने उद्घघाटन किया है, वह करीब 25 वर्ष पहले पंजाब के पूर्व सेहत व परिवार कल्याण मंत्री रमेश चन्द्र डोगरा के प्रयासो से बना था और पिछले 8 वर्ष से टूट चुका था।

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