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सुस्त कार्यप्रणाली:मंत्री सरकारिया ने दिए थे 3 माह पहले टूटी कंडी नहर की जल्द मरम्मत के निर्देश, अभी तक काम अधूरा

दातारपुर2 घंटे पहले
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  • 2 दर्जन से अधिक गांव के किसानों को सता रही चिंता, कैसे करें गेहूं की बिजाई
  • 10 दिन में पानी नहीं छोड़ा तो किसानों के साथ प्रदर्शन करेगी आप : घुम्मन

तलवाड़ा बैरियर से निकलती कंडी नहर रूडुआ, फतेहपुर, सथवां, नमोली हार, भटोली हार, रकडी, गोईबाल, दलवाली, वडाला, नरनौल, करोडा, देपुर, रेपुर हार समेत 2 दर्जन से अधिक गांवों की जमीन की सिंचाई के लिए वरदान है। लेकिन, 15 अगस्त की रात को पानी ओवरफलो होने के कारण दातारपुर से टूटी कंडी नहर की रिपेयर सिंचाई मंत्री सुखविंदर सिंह सरकारिया के निर्देश के बाद भी पूरी नहीं हो पाई है, जिसके कारण नहर सूखी पड़ी है। नहर में पानी न होने के कारण इलाके के किसान व जमींदार खासे परेशान हैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद गेहूं की बिजाई शुरू होने वाली है।

वहीं, बारिश न होने से किसानों को जमीनी सिंचाई के लिए पानी की समस्या आ रही है। उधर, इस समस्या को देखते हुए आम आदमी पार्टी के वालंटियर एडवोकेट कर्मवीर सिंह घुम्मन ने कंडी नहर का दौरा किया। घुम्मन ने कहा कि इस दौरान किसान जमींदारों को पानी की सख्त जरूरत है, लेकिन नहर टूटी को 3 महीने का समय हो चुका है, बावजूद विभाग की और से कछुआ चाल से अधूरी रिपेयरिंग की गई है।

उन्होंने कहा कि अगर 10 दिन के भीतर नहर की पूरी रिपेयरिंग करके पानी नही छोड़ा गया तो वह इलाके के किसान व जमींदारों के साथ सरकार और नहरी विभाग के विरुद्ध प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर प्रेम जी फौजी रेपुर, अजय कुमार मिठू, मंगल सिंह, कैप्टन सुरजीत सिंह, गोल्डी, गुलशन, मुनीश आदि मौजूद रहे।

सिंचाई मंत्री ने निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए थे समय पर काम पूरा करने के निर्देश

कंडी नहर टूटने का मामला सिंचाई मंत्री सुखविंदर सिंह सरकारिया तक पहुंच गया था। नहर टूटने के करीब 20 दिन के बाद 6 सितंबर को मंत्री ने खुद मौके का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि नहर की रिपेयरिंग का काम जल्द पूरा कर पानी छोड़ा जाए।

इस पर मौके पर मौजूद अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया था कि जल्द ही काम को पूरा कर लिया जाएगा। बावजूद, कंडी टूटी कंडी नहर की रिपेयर का काम धीमी गति से चल रहा है। इसके चलते सिंचाई के लिए इसी नहर पर निर्भर किसानों व जमींदारों को गेहूं की बिजाई का सीजन नजदीक आते देख चिंता सता रही है। किसानांे ने नहरी विभाग से जल्द रिपेयर करवाकर पानी छोड़ने की मांग की है।

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