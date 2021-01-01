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रिपोर्ट दर्ज:3 तोले सोना और 3.5 लाख चोरी, वारदात के समय घर के सदस्य माता चिंतपूर्णी के दर्शनों के लिए गए हुए थे

दीनानगर2 घंटे पहले
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आर्य समाज मंदिर के साथ लगती सिटी गली के एक घर से चोर तीन तोले सोने के जेवर और 3.50 लाख रुपए चुरा कर ले गए। वारदात के समय घर के सदस्य माता चिंतपूर्णी के दर्शनों के लिए गए हुए थे। घर के मालिक शशि शर्मा अनुसार शनिवार 30 जनवरी को उनके परिवार के सभी सदस्य घर में ताला लगा कर हिमाचल प्रदेश स्थित माता चिंतपूर्णी के मंदिर के दर्शनों के लिए गए थे।

रात को करीब 10 बजे वह घर लौटे तो अंदर आकर देखा की रसोई की पिछली खिड़की टूटी हुई थी। कमरे में सामान बिखरा था और अलमारी का ताला टूटा हुआ था। इसमें रखे साढ़े 3 लाख नकदी और 3 तोले सोने के जेवर गायब थे। पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है।

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