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शिवसेना बालठाकरे ने बैठक कर की मांग:भगवान राम का पुतला जलाने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग

दीनानगरएक घंटा पहले
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अमृतसर के मानांवाल में दशहरे पर भगवान राम चंद्र के पुतले का दहन करने के मामले पर शिवसेना बालठाकरे ने कड़ा रुख अपनाते हुए मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग है, ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार का दुस्साहस न कर सके। पार्टी के सीनियर नेता सोनू सर्राफ, कमल महाजन बिट्‌टू, संदीप चीनी ने कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेवार वीडियो में दिखाई दे रहे सभी लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने सहित आईपीसी की धारा 302 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए अन्यथा इसको लेकर बड़े स्तर पर संघर्ष शुरू किया जाएगा। उन्होंने इस घटना के पीछे पंजाब के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने की साजिश होने की आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाब सरकार को मामले की गहराई से छानबीन कर ऐसे शरारती तत्वों को बेनकाब करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कभी सोशल मीडिया के जरिए हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्टें डाली जाती हैं तो कहीं पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन शरारती तत्व अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। शिवसेना बालठाकरे पंजाब में आपसी भाईचारे, धार्मिक सद्भाव पर कभी आंच नहीं आने देगी।

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