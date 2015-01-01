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पटाखे स्वीकृति:दिवाली पर दीनानगर की दशहरा ग्राउंड में बिकेंगे पटाखे, 3 लोगों को ही मिले लाइसेंस

दीनानगर2 घंटे पहले
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दीनानगर में इस बार दीवाली पर डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर की ओर से सिर्फ तीन लोगों को पटाखे स्वीकृति प्रदान की गई है। नगर कौंसिल दीनानगर के कार्यकारी अधिकारी जतिंदर महाजन ने बताया कि दीनानगर के गांधी गेट वासी शुभम, जतिन और गांव डडवां के सुमित सूद को दीवाली पर पटाखे बेचने का अस्थायी लाइसेंस जारी किया गया है। यह लाइसेंस 14 नवंबर तक ही वैध होगा। यह लोग सिर्फ दशहरा ग्राउंड में स्टाल लगा कर पटाखे बेच सकेंगे और वहीं पर पटाखे स्टोर करके रखने होंगे। पटाखे बेचने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 7.30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इनके अलावा शहर में किसी को भी पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि लाइसेंस धारकों की ओर से विभिन्न अदालतों अथवा नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायतों का उल्लंघन करने पर इस लाइसेंस का रद कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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