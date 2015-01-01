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बलिदान उत्सव:एसएसएम काॅलेज में महर्षि दयानंद सरस्वती बलिदान उत्सव और सर्वानंद सरस्वती का निर्वाणोत्सव मनाया

दीनानगरएक घंटा पहले
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एसएसएम कालेज दीनानगर में प्रिंसिपल डॉ. आरके तुली की अध्यक्षता में अमर बलिदानी महर्षि दयानंद सरस्वती के बलिदान उत्सव और स्वामी सर्वानंद सरस्वती का निर्वाणोत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इसमें दयानंद मठ के अध्यक्ष स्वामी सदानंद बतौर मुख्यातिथि और कालेज सचिव भारतेंदु ओहरी विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम के आरंभ में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ किया गया। मुख्यातिथि स्वामी सदानंद ने यज्ञ को पूर्णाहुति प्रदान की। प्रिंसिपल डॉ. आरके तुली ने जीवन में परिश्रम, लगन और समय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में महर्षि दयानंद के सिद्धांतों को धारण कर जीवन को सही दिशा की ओर अग्रसर किया जा सकता है। महोपदेशक कुलदीप आर्य ने कर्तव्य परायणता पर भजन प्रस्तुत कर स्वामी दयानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की।

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