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प्रतियोगिता:चार्ट मेकिंग में प्रिया, कार्ड मेकिंग में रिया और आर्ट एंड क्राफ्ट में कशिश प्रथम

दीनानगरएक घंटा पहले
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स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल दीनानगर मुख्याध्यापिका रमा शर्मा की अध्यक्षता में दिवाली पर्व के उपलक्ष्य में चार्ट मेकिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें नौवीं और दसवीं कक्षा के 16 विद्यार्थियों ने भाग लिया। आर्ट एंड क्राफ्ट के मुकाबले में कशिश प्रथम, पूनम द्वितीय, मानवी तृतीय, कार्ड मेकिंग में रिया प्रथम, मल्लिका द्वितीय, चार्ट मेकिंग में प्रिया प्रथम, किरण द्वितीय, जतिन तृतीय स्थान पर रहे। स्कूल के डायरेक्टर जीआर महाजन ने विजेताओं को पुरस्कृत किया।

उन्होंने कहा कि हमें प्रदूषण रहित दिवाली मनानी चाहिए, ताकि वातावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। उन्होंने चाइनीज समान का बायकॉट करने और भारतीय प्रथा अनुसार माटी के दीए जलाने और कोविड-19 के नियमों का पालन के लिए प्रेरित किया। अध्यापिका आशु महाजन और रीना ने कार्यक्रम का संचालन किया।

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