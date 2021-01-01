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पुतला दहन:किसानों ने पीएम मोदी का पुतला जलाया

डेरा बाबा नानक2 घंटे पहले
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कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पुतला जलाकर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार किसानी आंदोलन को कमजोर करने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन किसान मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। उन्होंने किसान नेताओं पर दर्ज किए मामलों की कड़ी निंदा की। यह कानून हर वर्ग के लिए नुकसानदेह है, लेकिन केंद्र सरकार इसे ना रद्द करके अपनी जिद पर अड़ी हुई है। जब तक यह कानून रद्द नहीं होंगे, किसान आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर दलजीत सिंह, साहिब सिंह आदि मौजूद थे।

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