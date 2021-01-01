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नशीली गोलियां:140 नशीली गोलियों सहित महिला काबू

गढ़शंकर2 घंटे पहले
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गढ़शंकर पुलिस ने एक महिला को 140 नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार किया है। एसआई सुभाष चंद्र ने बताया कि टीम ने गश्त के दौरान गांव देनोवाल खुर्द के पास एक पैदल आती महिला को शक के आधार पर रोका तो वह पीछे मुड़ने लगी। जब उसकी तलाशी ली तो उससे कुल 140 नशीली गोलियां बरामद हुईं। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीसी एक्ट 22-बी-61-85 तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी महिला की पहचान बबली उर्फ बब्बी निवासी देनोवाल खुर्द के रूप में हुई है।

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