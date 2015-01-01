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मीटिंग:10 नवंबर को जालंधर में होगी ऑल इंडिया जाट महासभा की मीटिंग

गढ़शंकर2 घंटे पहले
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ऑल इंडिया जाट महासभा की पंजाब कार्याकारिणी की मीटिंग 10 नवंबर को 10 बजे लायंस क्लब जालंधर के ऑडिटोरियम में होगी। जाट महासभा गढ़शंकर के अध्यक्ष बलवीर सिंह ढिल्लों ने बताया कि उक्त बैठक में ऑल इंडिया जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह व राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरपाल सिंह हरपुरा पहुंचेंगे। उक्त मीटिंग में जाटों के लिए अन्य 9 प्रदेशों की तरह पंजाब में भी ओबीसी कैटागरी के तौर पर आरक्षण देने, केंद्र के किसान विरोधी कृषि बिलों के खिलाफ चल रहे संघर्ष की रूप रेखा तय करने, जाटों की आर्थिक स्थिति व समाज की अन्य समस्याओं व मांगों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

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