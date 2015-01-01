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रोष-प्रदर्शन:अध्यापकों की मांगों को लेकर डीटीएफ 18 को मोहाली में करेगा रोष-प्रदर्शन

गढ़शंकर2 घंटे पहले
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डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट पंजाब के जिला होशियारपुर अध्यक्ष सुखदेव सिंह डानसीवाल के नेतृत्व में डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट की मीटिंग हुई। इसमें प्रादेशिक कमेटी के सदस्य मुकेश गुजराती ने कहा कि शिक्षा सचिव द्वारा ऑनलाइन शिक्षा को असली स्कूली शिक्षा के बदल के तौर पर जबरी पेश कर शिक्षा का उजाड़ा करने, निजीकरण को तेज करने, बिना जरूरत और बिना कोई समय तय किए हो रहे ऑनलाइन टेस्ट को जूम मीटिंगों द्वारा अध्यापकों व विधार्थियों को दिन-रात मानसिक तौर पर परेशान करने तथा पंजाब अचीवमेंट सर्वे आदि में 100 प्रतिशत ऑनलाइन भागीदारी दिखाने के विरोध में डीटीएफ के बैनर तले 18 नवंबर को मोहाली में रोष प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा नई भर्ती के लिए वेतन ग्रेड को गलत तरीके से घटाने व केंद्रीय स्केल को लागू करने के फैसले को गलत बताया। साथ ही कच्चे व सोसायटी के अधीन काम करते अध्यापकों व नाॅन टीचिंग स्टाफ को पक्का करने की माग की।अजय कुमार व हंस राज गढ़शंकर ने कहा कि 3582 अध्यापकों सहित समस्त कर्मचारियों का प्रशिक्षण करने का समय 3 वर्ष से कम कर 2 वर्ष किया जाए और इस समय में पूरे वेतन स्केल जारी किए जाए व इस समय को वार्षिक बढ़ौतरी व एसीपी के लिए गिना जाए। इस दौरान करनैल सिंह माहिलुपर, अश्वनी, रजिंद्र, हरविंदर सिंह, मनजीत सिंह बंगा, बलविंदर सिंह, परजिंदर सिंह आदि मौजूद रहे।

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