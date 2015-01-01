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संघर्ष:किसान नेता बोले-कृषि कानून रद्द होने तक जारी रखेंगे संघर्ष

गढ़शंकर2 घंटे पहले
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कुल हिंद किसान सभा द्वारा रिलांयस माल के समक्ष कैप्टन करनैल सिंह, चौधरी अच्छर सिंह बिल्ड़ों, कैप्टन ज्ञान सिंह की अध्यक्षता धरना चल रहा। किसान सभा के प्रदेशिक उपाध्यक्ष कामरेड दर्शन सिंह मट्टू, सचिव गुरनेक सिंह भज्जल ने कहा केंद्र सरकार दुारा बनाए तीनों कृषि कानून रद्द करने और बिजली संशोधन बिल 2020 व पराली जलाने के प्रसतावित बिलों के वापिस लेना तक संघर्ष जारी रहेगा। खेत मजदूर युनियन के नेता कैप्टन करनैल सिंह ने कहा कि मजदूर किसानों के संघर्ष में साथ है । इस दौरान कश्मीर सिंह भज्जल, अजीत सिंह थिंद, महिंद्र सिंह महितावपुर, रणजीत सिंह बंगा, दिलाबर सिंह पूर्व सरपंच, तरसेम सिंह दियाल, सुरजीत सिंह कुल्लेवाल आदि मौजूद थे।

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