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चोरी:बस्सी गांव में 4 घरों के ताले तोड़े, नकदी व गहने ले गए

गढ़शंकर2 घंटे पहले
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बीत इलाके के गांव बस्सी में चोरों ने वीरवार रात 4 घरों के ताले तोड़े और नकदी सहित करीब 8 लाख के गहनों सहित अन्य समान चुरा लिया।

पुलिस ने इस संबंधी मामला दर्ज कर लिया है। चोरों ने गांव बस्सी के गुरमेल सिंह, जग्गू, राम सिंह व दिलबाग सिंह के घरों के ताले तोड़े। घर के सभी सदस्य सो रहे थे। गुरमेल सिंह के घर से चोर 18 हजार की नकदी, मुंदरी, कंगन, मंगलसूत्र, कानों के रिंग व 2 घड़ियां चोरी कर ले गए। राम सिंह के घर से रिंग, कानों की रिंग, 2 घड़ियां मंगल सुत्र, झांझरें, चेन व कंगन आदि चुरा लिए। जग्गा के घर से रिंग, ईयर सेट, कंगन आदि व दिलबाग सिंह के घर से 5 हजार की नकदी, चांदी व गहने चुरा लिए। पुलिस चौकी के इंचार्ज एसआई सतविंदर सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने गढ़शंकर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

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