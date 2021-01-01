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कर्ज:वकील जोड़े ने श्री खुरालगढ़ साहिब में रचाया आनंद कारज

गढ़शंकर2 घंटे पहले
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श्री खुरालगढ़ साहिब में वकील जोड़े ने सादे ढंग से आनंद कारज रचाया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य एवं बार एसोसिएशन गढ़शंकर के उपाध्यक्ष एडवोकेट बलविंदर सिंह व एडवोकेट परमजीत कौर ने गुरु मर्यादा अनुसार सादे ढंग से आनंद कारज रचाया। मुख्य सेवादार भाई केवल सिंह चाकर द्वारा दोनों परिवारों को बधाई दी गई व कहा कि उच्च पद पर आसीन जोड़े ने इस तरह आनंद कारज कर मिसाल पैदा की है। यह उन लोगों के लिए सीख है जो कर्ज उठाकर शानो शौकत से विवाह करने को पहल देते हैं। इस दौरान हेड ग्रंथी नरेश सिंह, सुखदेव सिंह, सतीश सिंह, गुरदीप सिंह, बिंदर सिंह व पारिवारिक सदस्य उपस्थित रहे।

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