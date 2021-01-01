पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

धरना:पंचायत समितियों व जिप से सेवानिवृत पेंशनर्स का धरना ,6 महीने की पेंशन न मिलने पर रोष

गढ़शंकर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

गत 6 महीने से पेंशन न मिलने से परेशान पंचायत समितियों व जिला परिषद से सेवानिवृत पेंशनर्स द्वारा डायरेक्टर ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग पंजाब के मुख्य कार्यालय मोहाली के समक्ष प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सिंह लोदीमाजरा के नेतृत्व में पक्का धरना शुरू कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सिंह ने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं तब तक धरना जारी रहेगा। इसके लिए जिलावार ड्यूटियां लगा दी गई हैं। उन्होंने कहा

कि 6 महीने की पेंशन तुरंत जारी की जाए और हर महीने रेगुलर पेंशन दी जाए।इस अवसर पर पंचायत अधिकारी चौधरी बैजनाथ, रणजीत सिंह, अजीत सिंह, पवन शर्मा सुपरिंटेंडेंट, पवन कुमारी, हरभजन सिंह, सरबजीत सिंह, राम चरन, शाम लाल, राम प्रताप, निरंजन सिंह, सौदागर सिंह, जोध सिंह पंचायत अफसर आदि मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser