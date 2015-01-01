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शिकायत:नगर कौंसिल गढ़शंकर की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले अब तक क्यों चुप थे : पूर्व अध्यक्ष त्रिभंक

गढ़शंकर2 घंटे पहले
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  • कहा, चुनाव नजदीक आते देख कुछ लोग राजनीति कर रहे, आज तक कोई शिकायत नहीं दी

नगर कौंसिल के चुनाव नजदीक आते देख कुछ लोग घटिया राजनीति पर उतर आए हैं। जिन लोगों का गढ़शंकर शहर से कोई संबंध नहीं है, वे लोग कौंसिल व ठेकेदार पर कूड़ा-कर्कट न उठाने के आरोप लगा रहे हैं। यह बात पूर्व नगर कौंसिल अध्यक्ष त्रिभंक दत्त ऐरी, पूर्व पार्षद परमजीत सिंह पम्मा, हरजीत सिंह सोहनपाल, जगमोहन सिंह राणा, मूला सिंह, रोहित चोपड़ा व दीपक कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि नगर कौसिल भंग होने तक किसी भी पार्षद ने कंपनी द्वारा कूड़ा कर्कट उठाने के काम पर कोई सवाल नहीं उठाया।

अगर कोई शिकायत करता तो ठेकेदार पर करते कार्रवाई

उन्होंने कहा कि जिस ठेकेदार को सफाई न होने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उसे करीब 2 वर्ष पहले शहर के कूड़ा कर्कट के सेकेंंडरी प्वाइंट से कूड़ा उठाने का ठेका ई-टेंडरिंग से दिया गया था। उक्त ठेका देने का प्रस्ताव व उसके लिए राशि तय करने का सर्वसमिति से नगर कौंसिल गढ़शंकर ने डाला था। इसमें साफ लिखा था कि अगर ठेकेदार सही काम नहीं करता है, तो कोई भी पार्षद शिकायत दे सकता है। पार्षद की एक शिकायत पर ठेकेदार पर बनती कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नगर कौसिल भंग होने तक किसी भी पार्षद ने कंपनी द्वारा कूड़ा कर्कट उठाने के काम पर कोई सवाल नहीं उठाया।

अब शहरवासियों को गुमराह करने के लिए झूठी बातें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष के अकाली-भाजपा शासन में शहर में विकास का कोई काम नहीं हुआ। लेकिन, अब कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लगातार विकास कार्य चल रहे हैं, जो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है। लेकिन जनता सब जानती है। उधर, मूला सिंह ने कहा कि श्मशानघाट पर जो छत के लिए टीन पहले डाली गई थी, वह भी एक पूर्व पार्षद के निकटवर्ती के घर पर पड़ी है। लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करवाई गई।

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