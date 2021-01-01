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पल्स पोलियो मुहिम:पहले दिन जिले में 1,07,215 बच्चों को पिलाई गई दो बूंद जिंदगी की

गुरदासपुर2 घंटे पहले
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  • 5 साल तक के बच्चों को पिलाई गई पोलियोरोधी दवा, ध्यान रखें आपका बच्चा छूट न जाए

सेहत विभाग की तरफ से जिला गुरदासपुर के सभी शहरों/गांवों में पल्स पोलियो मुहिम तहत विभिन्न बूथों पर नवजात से 5 साल तक के बच्चों पोलियो बूंदें पिलाई गईं। विधायक गुरदासपुर बरिंदरमीत सिंह पाहड़ा ने सरकारी अस्पताल में नवजात बच्चों को पोलियो बूंदें पिलाकर की। एसएमओ डॉ. चेतना, स्टाफ नर्स शमिन्दर कौर घुम्मण भी मौजूद रहे। विधायक पाहड़ा ने कहा कि सेहत कर्मियों ने कोरोना महामारी की रोकथाम में सराहनीय काम किया है। जिले में पोलियो मुहिम की निगरानी के लिए डीएचएस चंडीगढ़ से पहुंची असिस्टेंट डायरेक्टर डॉ. सुखदीप कौर ने विभिन्न क्षेत्रों में पोलियो बूथों का दौरा किया। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. अरविंद कुमार मनचंदा ने बताया कि 1 लाख 79 हजार 835 बच्चों को पोलियो बूंदें पिलाने का लक्ष्य रखा गया था। रविवार को पहले दिन 1 लाख 7 हजार 215 बच्चों को दवा पिलाई है।

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