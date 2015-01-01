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कोरोना अपडेट:जिले में 23 नए केस सामने आए, एक्टिव केस 151 हुए

गुरदासपुर4 घंटे पहले
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जिले में वीरवार को 23 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। जिले में अब तक कुल 7061 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। सिविल सर्जन डॉ. वरिंदर जगत ने बताया कि जिले में अब तक कुल 184042 संदिग्धों की सैंपलिंग की जा चुकी है, जिसमें से 176524 निगेटिव रहे हैं। आरटीपीसीआर में 3611, ट्रूनेट पर 84, एंटीजन टेस्ट में 2513 मरीज पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जबकि 853 पॉजिटिव मरीजों की सैंपलिंग अन्य जिलों में हुई है। उन्होंने बताया कि गुरदासपुर में 1, बटाला में 1, एमएच में 12, सेंट्रल जेल के आइसोलेशन सेंटर में 2 और अन्य जिलों में 41 मरीजों का इलाज चल रहा है। 94 मरीजों को घरों में एकांतवास किया गया है। वहीं, कोरोना वायरस से पीड़ित 6705 मरीज बीमारी पर फतेह हासिल कर चुके हैं। इनमें से 6633 पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जबकि 72 मरीजों को डिस्चार्ज करने के बाद घरों में एकांतवास किया गया है। जिले में एक्टिव मामलों की संख्या 151 है, जबकि अब तक 205 मरीजों की मौत हो चुकी है।

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