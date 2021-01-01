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कोविड-19:कोरोना के 4 नए केस मिले,कुल केस 8187, एक्टिव-58

गुरदासपुर2 घंटे पहले
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रविवार को जिले में कोरोना के 4 नए संक्रमित केस सामने आए, इसके फलस्वरुप एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 58 है और अब तक कुल 8187 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। फिलहाल 1549 संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट पैंडिंग है। सिविल सर्जन डॉ. वरिंदर जगत बताया कि जिले में अब तक कुल 3,30,621 संदिग्धों की सैंपलिंग ली जा चुकी है, इनमें से 3,22,034 सैंपल निगेटिव आए हैं। आरटीपीसीआर में 4226, ट्रूनेट में 96 व एंटीजन टेस्ट में 2716 मरीज पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इसके अलावा 1149 संक्रमित मरीजों की सैंपलिंग अन्य जिलों में हुई है।

उन्होंने बताया कि फिलहाल 18 पीड़ितों का इलाज अन्य जिलों में चल रहा है। वहीं, मिलिट्री अस्पताल में 2 मरीज दाखिल हैं। 38 मरीजों को घरों में एकांतवास किया गया है। कोरोना वायरस से पीड़ित 7857 मरीज बीमारी पर जीत हासिल कर चुके हैं। इनमें से 7812 पीड़ित पूरी तरह से सेहतमंद हैं, जबकि 45 मरीजों को डिस्चार्ज करने के बाद होम आइसोलेट किया गया है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 272 है।

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