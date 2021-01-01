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अपडेट:वैक्सीन न लगवाने वाले को लिखित में बताना होगा कारण, 6 नए केस पॉजिटिव

गुरदासपुर4 घंटे पहले
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  • कुल केस 8199, एक्टिव 55, रिपोर्ट पेंडिग 1319

कोरोना वैक्सीन के दूसरे पड़ाव की शुरुआत हो चुकी है। वहीं, सेहत विभाग ने दूसरे चरण का आगाज होते ही वैक्सीन मुहिम संबंधी नए निर्देश जारी किए हैं। संबंधित निर्देश अनुसार यदि कोई मुलाजिम/अधिकारी किसी कारणवश टीका नहीं लगवाना चाहता है, तो उसे संबंधित विभाग को लिखित में कारण बताना होगा।वहीं, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. अरविंद मनचंदा ने बताया कि बुधवार को कुल 122 मुलाजिमों को कोविड वैक्सीन लगाई गई, इनमें सेहत कर्मी और फ्रंटलाइन मुलाजिम भी शामिल रहें। आंकड़ों के अनुसार गुरदासपुर में 19, बटाला में 17, कलानौर में 27 व भाम में 59 को कोरोना टीका लगाया गया है।

वहीं, बुधवार को जिले में 6 नए कोरोना संक्रमित केस सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 55 है। अब तक कुल 8199 संक्रमित केस सामने आ चुके हैं। फिलहाल 1319 संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट पेंडिंग है। सिविल सर्जन डॉ. वरिंदर जगत ने बताया कि जिले में 3,34,274 संदिग्धों की सैंपलिंग ली जा चुकी है, इनमें से 3,25,931 सैंपल निगेटिव आए हैं। कोरोना वायरस से पीड़ित 7872 मरीज बीमारी पर जीत हासिल कर चुके हैं। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 272 है।

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