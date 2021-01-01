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हर घर पानी-हर घर सफाई मिशन:जिन घरों में शौचालय बनाने की जगह नहीं, उनके लिए बनाए जा रहे कम्युनिटी सेनेटरी कांप्लेक्स, जिले में 8.98 करोड़ खर्च किए जाएंगे

गुरदासपुर4 घंटे पहले
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  • साफ पानी और टॉयलेट बनाने के लिए किए जा रहे प्रयास

राज्य सरकार की तरफ से ग्रामीण क्षेत्र के सभी घरों को शुद्ध पेयजल सप्लाई करने के लिए ‘हर घर पानी-हर घर सफाई’ मिशन की शुरुआत की गई है। वाटर सप्लाई व सेनिटेशन विभाग के एक्सईएन हरिंदर सिंह ने बताया कि डीसी मोहम्मद इश्फाक की अगुवाई में लोगों को साफ-सुथरा पानी मुहैया कराने, कम्युनिटी सेनेटरी कांप्लेक्स निर्माण करने और टॉयलेट आदि बनाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। विभाग की तरफ से जिला गुरदासपुर अधीन गांवों में कम्युनिटी सेनेटरी कांप्लेक्स का शुरू किया जा रहा है, इस पर 8.98 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

इस स्कीम तहत जिन घरों में शौचालय बनाने की जगह नहीं थी, उन घरों को इस स्कीम के तहत गांव में किसी एक जगह साझा ‘कम्युनिटी सेनेटरी कांप्लेक्स’ विभाग की तरफ से बनाकर दिया जा रहा है। ताकि गांव को स्वच्छ भारत मिशन फेस-1 तहत शौचमुक्त रखा जा सके। गांव ध्यानपुर के सरपंच परमसुनील सिंह ने बताया कि गांवों में लोगों को स्वच्छ पानी व शुद्ध पर्यावरण मुहैया कराने के उद्देश्य से विशेष प्रयास किए गए हैं।

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