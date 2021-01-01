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चुनावी जफ्फी:जिले में 912 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा, 5 फरवरी तक ले सकते हैं नामांकन वापस, 6 को दिए जाएंगे चुनाव चिह्न

गुरदासपुर5 घंटे पहले
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  • जिले में बुधवार को 479 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन, पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था रखी थी पुख्ता

बुधवार को नामांकन का अंतिम दिन था। इसके चलते अब तक जिले में कुल 912 लोगों ने नामांकन भरा है। बुधवार को जिले में कुल 479 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। बटाला में अब तक 420, दीनानगर में 85, गुरदासपुर में 150, धारीवाल में 67, कादियां में 73, श्रीहरगोबिन्दपुर में 57 और फतेहगढ़ चूड़ियां में 60 लोगों ने नामांकन भरे हैं। बटाला निगम चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन 170 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। वहीं, फतेहगढ़ चूड़ियां कौंसिल में कांग्रेसी उम्मीदवारों के नामांकन करवाने के कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा पहुंचे।

पुलिस की तरफ से नामांकन दौरान कोई विवाद न हो, इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए थे। तहसीलदार बटाला जसकरन सिंह ने बताया कि शांतिपूर्वक ढंग से बटाला एसडीएम व तहसील कार्यालय में नामांकन किए गए हैं। तहसीलदार ने बताया कि 5 फरवरी दोपहर तीन बजे तक का समय नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। तहसीलदार ने बताया कि 6 फरवरी के बाद आजाद उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न दिए जाएंगे।

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