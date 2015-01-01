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मीटिंग:डॉ. एसएस पाल बने पीएयू पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रधान

गुरदासपुरएक घंटा पहले
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पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी पेंशनर्स एसोसिएशन की मीटिंग डॉ. एसएस पाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से कमेटी का गठन हुआ, जिसके तहत डॉ. एसएस पाल को प्रधान, पुरुषोत्तम लाल व राम लुभाया को उपाध्यक्ष, रमेश चंद्र शर्मा को सचिव, अशोक कुमार को खजानची, ओम प्रकाश को ऑडिटर चुना गया। जबकि अमरजीत कौर, ध्यान सिंह और रणजीत सिंह बतौर मेंबर चयनित हुए। इसके बाद प्रधान डॉ. पाल ने सभी पेंशनरों से कहा कि अपने लाइव सर्टिफिकेट बैंक से अटेस्टेड करवाकर एसोसिएशन के पास जमा कराएं, ताकि स्टेट बैंक पीएयू लुधियाना भेज सकें।

उधर, सचिव रमेश चंद्र शर्मा ने कहा कि मेडिकल बिल पास हो गए हैं और कोई भी बिल पेंडिंग नहीं है। वहीं, 01-01-2006 के बाद सेवामुक्त हुए पेंशनर अपने फार्म दफ्तर में जमा कराएं, ताकि उनकी पेंशन रिवाइज की जा सके। पेंशनर नेताओं ने 108 महीनों का डीए, 01-07-2019 से लेकर तीन छिमाहियों का डीए, शिक्षकों को 50% पेंशन न मिलने, पिछले 5 वर्षों से ग्रेड रिवाइज न होने आदि मुद्दों पर विचार चर्चा की। उन्होंने बताया कि पुरुषोत्तम लाल और बंतू राम को पीएयू लुधियाना की एसोसिएशन के बतौर मेंबर नोमिनेट हुए हैं। इस मौके पर डायरेक्टर डॉ. भुपिंदर सिंह, जोगिंदर सिंह, किशन चंद, धर्मपाल, महिंदर सिंह, सुदामा लाल, रफीक मसीह, अशोक कुमार, प्रेम सिंह, गुरमीत राज, तिलक राज, हरबंस लाल, लीलो, बचनी आदि मौजूद थे।

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