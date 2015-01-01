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जानकारी:एजुकेशन सेल ने घरोटा मोड़ पर ट्रैक्टर-ट्रॉली चालकों को बताया रिफ्लेक्टर का महत्व

गुरदासपुर12 घंटे पहले
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ट्रैक्टर/ट्रॉली चालकों को ट्रैफिक रुल्स के प्रति अवेयर करने के उद्देश्य से ट्रैफिक एजुकेशन सेल गुरदासपुर ने घरोटा मोड़ पर सेमिनार लगाया। सेल इंचार्ज कुलदीप राज, एएसआई अमनदीप सिंह और एएसआई संजीव कुमार ने ट्रैक्टर-ट्रॉली चालकों को रिफ्लेक्टर की महत्ता बताई।

उन्होंने बताया कि रोशनी पड़ने पर रिफ्लेक्टर 150 मीटर तक चालक को दूसरे वाहन के रोड पर होने संबंधी सतर्क कर देता है। ऐसे में सड़क हादसों से बचा जा सकता है। अंत में मौके पर ही ट्रैक्टर-ट्रॉली पर रिफ्लेक्टर लगाए गए।

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