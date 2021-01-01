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अभियान:मुलाजिमों ने पुलिस लाइन से निकाली हेल्मेट जागरुकता रैली

गुरदासपुर2 घंटे पहले
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  • 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने को मनाते हुए लोगों को ट्रैफिक नियम बताए

32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने के 14वें दिवस को मनाते हुए पुलिस लाइन गुरदासपुर में पुलिस कर्मचारियों ने हेलमेट जागरूकता रैली निकालने के लिए सेमिनार का आयोजन किया। इसमें एसपी (हेडक्वार्टर) नवजोत सिंह संधू मुख्य मेहमान के तौर पर उपस्थित रहे। उनके साथ ट्रैफिक एजुकेशन सेल गुरदासपुर इंचार्ज सब-इंस्पेक्टर कुलदीप राज, एएसआई संजीव कुमार, एएसआई भगवान दास, एएसआई सुभाष चंद्र, एएसआई

अमनदीप सिंह व एएसआई जितेंद्र कुमार हाजिर रहे। इस दौरान एसपी संधू ने पुलिस कर्मचारियों को मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने के मुख्य महत्व संबंधी बताया कि समाज के हरेक व्यक्ति को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। पुलिस अधिकारियों ने मुलाजिमों की रैली को हरी झंड़ी देकर पुलिस लाइन से रवाना किया।

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