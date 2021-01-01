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भूख हड़ताल:6 को 12 से 3 बजे तक बब्बरी बाइपास जाम करेंगे किसान

गुरदासपुर4 घंटे पहले
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स्थानीय रेलवे स्टेशन पर दिन-रात चल रहे किसान धरने और भूख हड़ताल मोर्चे पर किसान संगठनों ने बैठक की। इसकी अध्यक्षता सुखदेव सिंह भागोकावां ने की। मीटिंग में फैसला लिया गया है कि संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर देशभर में हाईवे जाम करने का फैसला लिया गया है। इसी के तहत गुरदासपुर-बटाला रोड स्थित बब्बरी बाईपास चौक में 6 फरवरी को दोपहर 12 से 3 बजे जाम लगाकर प्रदर्शन किया जाएगा। इस संघर्ष को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में किसान, मजदूर, मुलाजिम व महिलाएं जत्थे के रूप में शामिल होंगी।

दिल्ली हिंसक घटनाओं में देशद्रोह के केस रद्द करने की मांग- इस दौरान वक्ताओं ने दिल्ली में हुई हिंसक घटनाओं के मामले में साजिश तहत गिरफ्तार किए युवा किसानों को बिना देरी रिहा करने और देशद्रोह व धारा 307 के केस तुरंत रद्द करने की मांग उठाई। उन्होंने किसानी मोर्चे के रास्ते में बैरिकेड्स, कंटीली तार, सरिए, नुकीले किल लगाने और गड्‌ढे खोदने की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए बिजली, पानी और इंटरनेट बंद करने जैसे कार्रवाई को अमानवीय नीति बताया। उधर, भूख हड़ताल के 43वें जत्थे में विजय सोहल, जोगिंदर लेहल, सुरजीत सिंह, जोगिंदर पाल, गुरभेज सिंह, दलबीर सिंह शामिल रहे।

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