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समर्पण दिवस:पूर्व मंत्री स्व. खुशहाल बहल के जन्मदिन पर ‘समर्पण दिवस’ मनाया

गुरदासपुरएक घंटा पहले
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  • समारोह में रक्तदान कैंप लगाया, शहीदों के परिजन विशेष तौर पर किए सम्मानित

पूर्व मंत्री पंजाब स्वर्गीय खुशहाल बहल के 94वें जन्मदिवस के अवसर पर ‘समर्पण दिवस’ स्थानीय गुरदासपुर पब्लिक स्कूल में मनाया गया। कार्यक्रम में डीसी मोहम्मद इश्फाक ने मुख्यातिथि के रूप में हाजिर रहे, जबकि एसएसपी डॉ. रजिंदर सिंह सोहल विशेष तौर शामिल हुए। इस दौरान गुरदासपुर एजुकेशन सोसायटी चेयरमैन रमन बहल ने फूलों के गुलदस्ते भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया। समारोह की शुरुआत में सरहदों पर शहीदी जाम पीने वाले जिला गुरदासपुर से संबंधित वीर सपूतों के परिवारों को अतिथियों ने विशेष तौर पर सम्मानित किया।

उधर, सिविल अस्पताल गुरदासपुर द्वारा खूनदान कैंप का भी आयोजन हुआ, जिसमें 40 से अधिक रक्तदानियों ने खूनदान किया। इस दाैरान डीसी इश्फाक ने कहा कि स्वर्गीय बहल के जन्मदिवस पर समर्पण समारोह में शामिल होना उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उन्होंने कभी देखा नहीं, लेकिन उनकी शख्सियत से हमेशा प्रभावित रहा। स्वर्गीय बहल तीन बार मंत्री पद पर रहे। चार बार विधायक रहे। पार्षदों के प्रधान के साथ सफल किसान भी रहे। उधर, एसएसपी डॉ. सोहल ने कहा कि स्वर्गीय बहल के जन्मदिवस पर समर्पण दिवस मनाते हुए शहीदों के परिजनों को सम्मानित करना बहुत सराहनीय पहल है। समारोह में चेयरमैन बहल ने कहा कि पिछड़े इलाके में उच्च शिक्षा की बहुत कमी है, जिस कारण बच्चे पंजाब के दूसरे शहरों के मुकाबले कमजोर रह जाते हैं। ऐसे में उन्होंने गुरदासपुर एजुकेशन सोसायटी की शुरुआत की और यहां पर ही बच्चों को उच्च शिक्षा देने की शुरुआत की और उनका परिवार स्वर्गीय बहल के सपनों को हमेशा साकार करेगा। बहल ने डीसी गुरदासपुर अधीन कोविड महामारी की रोकथाम हेतु किए प्रयासों की प्रशंसा की। डीसी की अगुवाई में प्रवासी मजदूरों को उनके जद्दी गांवों में भेजने के पुख्ता प्रबंध किए।

ये रहे मौजूद समारोह में ब्रिगेडियर जीएस काहलों, जनरल सचिव किशन शर्मा, डॉ. एसएस निज्जर, सुच्चा सिंह, कैप्टन जोगिंदर सिंह, नरिंदर कोहली, रजिंदर शर्मा, केशव बहल, मदन लाल जोशी, जगतार सिंह, ललित मोहन, रघुबीर सिंह, हितेश महाजन, एसएन वालिया, शाम लाल सैनी, मोहन सिंह, जेम्स मसीह, दीदार सिंह, शिव नंदा, गुरमीत सिंह, सुखविंदर सिंह, प्रवीण बहल, राजेश बहल आदि मौजूद थे।

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