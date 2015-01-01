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धोखाधड़ी:खाली अष्टाम पर साइन करवा 6 लाख रुपए उधार के कागज तैयार कर की धोखाधड़ी

गुरदासपुर4 घंटे पहले
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थाना पुरानाशाला पुलिस ने बेटे की रिहाई के लिए खाली अष्टाम पर साइन कराने के बाद 6 लाख रुपए के उधार के कागज तैयार कर धोखाधड़ी करने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लखविंदर सिंह पुत्र जागीर सिंह निवासी पुरानाशाला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी हरदीप सिंह, सलिंदर कौर, बलदेव सिंह निवासी बहादुर और मलकीत सिंह निवासी बहादुर हाल निवासी अमेरिका के खिलाफ केस दर्ज किया है। उक्त आरोपी एजेंट का काम करते हैं।

उन्होंने बताया कि मनजीत कौर पत्नी लेट निर्मल सिंह निवासी पुरानाशाला का बेटा मलकीत सिंह विदेश में गिरफ्तार हो गया था। उसे रिहा कराने के लिए मनजीत कौर ने 500 रुपए के खाली अष्टाम पर उससे हस्ताक्षर कराकर विदेश भेजने के लिए मंगवा लिया। आरोपियों ने एक फर्जी इकरारनामा तैयार कर मनजीत कौर से आरोपी सलिंदर कौर से 6 लाख रुपए उधार लेने संबंधी तैयार कर जालसाजी कर दी। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।

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