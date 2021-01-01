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सेहत विभाग:सिविल सर्जन के आश्वासन पर भी गांव में नहीं पहुंची सेहत टीम, काहनूवान की एसएमओ बोलीं-हमें निर्देश नहीं मिले

गुरदासपुर2 घंटे पहले
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  • काहनूवान के अधीन आते गांव कोट टोडर मल्ल में खुजली फैलने का मामला

सीएचसी काहनूवान के अधीन आते गांव कोट टोडर मल्ल में अधिकतर लोग खुजली की बीमारी से पीड़ित हैं। पहले तो सेहत विभाग इससे अनजान था, लेकिन मामला शनिवार को सिविल सर्जन के ध्यान में आने के बाद उन्होंने कहा था कि वो गांव में स्वास्थ्य टीम भेजकर लोगों की जांच करवाएंगे, लेकिन रविवार को सेहत विभाग का कोई भी अधिकारी गांव नहीं पहुंचा। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉ. वरिन्दर जगत ने कहा कि उन्होंने काहनूवान में एसएमओ को निर्देश दिए थे कि वो वहां जाकर मामले की जांच करें।

आज रविवार और पोलियो मुहिम होने के चलते हो सकता है वो गांव नहीं जा पाए वो उनसे दोबारा बात करके मामले का हल निकालेंगे। वहीं, दूसरी तरफ एसएमओ डॉ. पूर्णिमा (अतिरिक्त प्रभार) ने कहा कि स्वास्थ्य टीम भेजने संबंधी कोई निर्देश नहीं मिला। सिविल सर्जन से बात जरूर हुई थी। इसके चलते मैंने गांव की डिस्पेंसरी में काम करने वाले सेहत अधिकारियों से बात की थी। इससे पता चला था कि वहां पर कभी कभार खुजली से पीड़ित लोग आते हैं।

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