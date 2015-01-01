पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ऑनलाइन:दिव्यांगजनाें के यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड तुरंत बनाकर ऑनलाइन प्रोसेस में डालें : डॉ. जगत

गुरदासपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

बीईई (ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर) और ब्लॉक स्तरीय एलएचवी मल्टीपर्पस सुपरवाइजर (फीमेल) की मीटिंग सिविल सर्जन कार्यालय में हुई। मीटिंग में डॉ. जगत ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटी कार्ड (यूडीआईडी) जल्द बनाकर ऑनलाइन किए जाएं। उन्होंने हिदायत दी है कि कोविड-19 के तहत अधिक से अधिक कोरोना टेस्ट कराए जाएं। मिशन फतेह के तहत बार-बार हाथ धोने, मास्क पहनने व सामाजिक दूरी बनाकर रखने प्रति लोगों को जागरूक करें। उधर, टीबी अधिकारी डॉ. रमेश अत्री ने बताया कि 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक एक्टिव केस फाइंडिंग मुहिम जिला गुरदासपुर में चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर (फीमेल), आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर टीमें बनाकर हाई रिस्क एरिया और जेलों में कैदियों की स्क्रीनिंग, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, ईंटों के भट्‌ठों, निर्मित इमारतों के मजदूर,

स्टोन क्रैशर, स्लम एरिया, ढाबे/रेस्टोरेंट और होटल के कर्मी, डाइलसिस करवा रहे मरीज और सेहत संस्थाओं के कफ कॉर्नर के टीबी के संदिग्ध मरीज फ्लोटिंग व माइग्रेटरी मरीजों के घर-घर जाकर टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग करेंगी। टीबी के संदिग्ध मरीजों की बलगम की जांच और एक्स-रे नजदीकी सेहत केंद्र में मुफ्त किया जाएगा। संदिग्ध मरीज को सीबी नैट और ट्ूनेट मशीन से मुफ्त जांच करने के बाद 2 दिनों में टीबी की दवा शुरू कर दी जाएगी। इस मौके पर डिप्टी मास मीडिया अधिकारी गुरविंदर कौर भी मौजूद थी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें