पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ट्रेनिंग:सोलर पीवी इंस्टालर/मोबाइल रिपेयर की ट्रेनिंग लेने के इच्छुक 10 फरवरी तक कराएं रजिस्ट्रेशन

गुरदासपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • विभिन्न कोर्सों के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं, 12वीं और 8वीं अनिवार्य

पंजाब सरकार के मिशन घर-घर रोजगार तहत बॉर्डर एरिया डेवलेपमेंट कार्यक्रम तहत शिक्षित युवाओं के लिए स्किल डेवलेपमेंट की मुफ्त सिखलाई दी जा रही है। जिला रोजगार अधिकारी पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि जिला गुरदासपुर के 127 युवाओं को तीन महीने की मुफ्त ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाना है। इस स्कीम अधीन सोलर पीवी इंस्टालर की 49 सीटों के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं व आईटीआई पास, मोबाइल रिपेयर की 29 सीटों के लिए योग्यता 12वीं और वेल्डर सहायक की 49 सीटों पर न्यूनतम योग्यता 8वीं पास होना अनिवार्य है। जो प्रार्थी ट्रेनिंग कार्यक्रम में शामिल होने का इच्छुक हो, अपनी शैक्षणिक योग्यता और आधार कार्ड की फोटोकॉपियां व दो पासपोर्ट साइज फोटो लेकर डीबीईई गुरदासपुर में पहुंचे। ट्रेनिंग के दौरान लेब, टूलर अन्य सिखलाई सामग्री पंजाब सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी।

वहीं, ट्रेनिंग उपरांत शिक्षार्थियों को सरकारी मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट दिया जाएगा और घर-घर रोजगार स्कीम तहत शिक्षार्थियों को प्राइवेट नौकरी मुहैया कराई जाएगी। जो शिक्षार्थी स्वरोजगार स्कीम के तहत अपना कारोबार शुरु करना चाहते हैं, उन्हें कर्ज की सुविधा भी दी जाएगी। वेल्डिंग सहायक की ट्रेनिंग गांव अलीशेर डेरा बाबा नानक रोड में, मोबाइल रिपेयर की ट्रेनिंग सिधवा जमां और सोलर वीवी इंस्टालर की ट्रेनिंग गुरदासपुर में कराई जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser